Infringementul ii da fiori lui Malaiescu

OEsELU ROSU - Primarul din Otelu Rosu cere 224.000 lei pentru a plati cota de 2% aferenta lucrarilor prin POIM!Luca Malaiescu s-a aratat placut surprins de beneficiile de care vor avea parte UAT-urile cuprinse in proiectul pe care AquaCaras il va implementa prin POIM. La intrunirea recenta, in cadrul careia a fost prezentat proiectul in cauza, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Romeo Dunca, dadea asigurari ca lucrarile la retelele de apa si canal ale judetului vor fi gata pana pe 31 ... citeste toata stirea