CARAS-SEVERIN - In caz ca nu se va gasi altcineva, va vorbi el cinci minute, in 1 decembrie, despre Ziua Nationala!S-a lucrat intens, la finele saptamanii trecute, in Centrului Civic al Resitei, in perspectiva festivitatilor dedicate Zilei Nationale si, in subsidiar, in vederea deschiderii oficiale a Targului de Craciun si a patinoarului. "Planul pentru organizarea evenimentului a fost aprobat, urmand sa participe o formatiune a MApN de la Regimentul din Lugoj si patru formatiuni din ... citeste toata stirea