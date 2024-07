Instanta nu a acceptat inregistrarile in cazul lui Brian!

MAURENI - Indiferent ce spun inregistrarile, instanta a decis sa nu le ia in calcul, pentru ca au fost obtinute fara mandat! Rechizitorul are o serie de nereguli...Dosarul penal pentru fapte de coruptie, care l-a presat pe primarul comunei Maureni, Brian Filimon, inca de pe vremea cand era liberal, se indreapta spre o solutie. Vorbim despre cauza in care edilul a fost trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi pretins unui om de afaceri undeva la 150.000 de lei, reprezentand 5% din valoarea unui ... citește toată știrea