CARAS-SEVERIN - Din totalul localitatilor carasene, 273 (89%) sunt deja racordate la o retea de date de banda larga!Conform statisticilor Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), doar 35 de localitati din judet nu beneficiaza in prezent de o conexiune de Internet fix. Cele ramase "neacoperite" sunt asezari apartinatoare comunelor Armenis, Berzasca, Bozovici, Buchin, Bautar, Cornereva, Dalboset, Sichevita si Sopotu Nou, situate in zone izolate, greu ... citeste toata stirea