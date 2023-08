MONIOM - O expozitie "memoriu" de pictura traditionala, completata cu un interesant experiment digital!La Centrul de Tineret, fosta scoala sateasca a actualului cartier resitean, a fost vernisata, marti, inedita expozitie de pictura a artistului plastic Bogdan Piperiu, intitulata "Moniom al copilariei mele - expozitie de pictura + realitate augmentata". Ineditul consta atat in tematica aleasa - peisajul - cat si in recurgerea la un element tehnic digital menit sa adauge un plus de informatie ... citeste toata stirea