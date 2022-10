Intre Craiova si Caransebes se va circula pe 2,1 miliarde de euro

CARAS-SEVERIN - Licitatia pentru modernizarea tronsonului feroviar Craiova-Caransebes va fi lansata in acest an! Anuntul a fost facut chiar de directorul general al Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, Ion Simu-Alexandru, audiat la Comisia pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor!"Pentru Craiova-Caransebes, tronson care va fi impartit in cinci loturi, avem gata studiul de fezabilitate. Speram ca in acest an sa lansam licitatia pentru proiectare si executie, in valoare ... citeste toata stirea