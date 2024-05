Intre "Noaptea muzeelor" si "Lumea povestilor"...

CARAS-SEVERIN - ... va fi vorba despre tranzitie si complementaritate, nu despre a alege una in detrimentul celeilalte!Daca saptamana trecuta, in 10 mai, a inceput campania electorala, o perioada de poveste despre care ne vom aminti cu siguranta in urmatorii ani (si) basme de noaptea mintii, sambata, 18 mai, ni se propune o incursiune in adevarata lume a povestilor, tranzitand o noua editie a noptii muzeelor. Din fericire, vom avea de unde alege si, cel putin la Resita, vom putea bifa toate ... citește toată știrea