Intre promisiuni si fapte, la masa alba a discutiilor: Ioan Crina!

RESIEsA - Cat de dur este inginerul din spatele liderului PSD? Care este cel mai de pret lucru pe care il are in viata? De ce s-a transformat in vocea opozitiei din Consiliul Judetean? Cat de mult i-au fost afectate afacerile in ultimii patru ani? Cine e omul din spatele bacului de la Moldova Noua? ... citește toată știrea