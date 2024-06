Intreg... in culori, la Muzeul Banatului Montan

CARAS-SEVERIN - Cursantii Sectiei de Arte din cadrul Scolii Populare de Arte si Meserii "Ion Romanu" expun in Sala "Ion Stendl"!Muzeul Banatului Montan din Resita gazduieste, in aceasta perioada, expozitia de sfarsit de an, respectiv de absolvire a studiului de 3 ani si al anului de perfectionare, a elevilor Scolii Populare de Arte si Meserii "Ion Romanu"."Am intitulat expozitia *Intreg... in culori*, intrucat din tot intregul in care noi existam, ei au lua franturi si au creat un alt ... citește toată știrea