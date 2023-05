RESITA - A fost tema conferintei sustinute vineri la Centrul UBB de catre prof. univ. Mircea Miclea. In plina greva a profesorilor, Resita a primit vizita a doi fosti ministri ai Educatiei in cadrul unui eveniment moderat de Daniel Funeriu!Multi considera educatia un serviciu public, insa Mircea Miclea o vede ca pe un proces continuu, depasind programa scolara. Lucru necesar pentru a face fata unui viitor ce nu poate fi banuit, dar si avantului inteligentei artificiale, in fata careia multi ... citeste toata stirea