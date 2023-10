ANINA - Concesionarea unui teren pe termen lung va aduce o investitie de peste un milion de euro, locuri de munca si taxe la bugetul local!Daniel Danu, viceprimarul cu atributii de primar al orasului Anina, a deschis drumul unei investitii majore in sectorul industrial. Mai exact, bani multi vor intra in conturile Primariei Anina in urma concesionarii unui teren intravilan in suprafata de 52.197 mp, amplasat in strada Ponor nr.1, conform contractului de concesiune nr. 25226 din 26.09.2023, ... citeste toata stirea