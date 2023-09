GLIMBOCA - Primaria Glimboca vrea miscare si plimbare pentru sateni. Dar vrea si scoala de calitate. Ne referim la proiectele aflate in prezent in executie, vizand amenajarea unei zone de agrement, respectiv reparatii aduse stadionului din comuna, proiecte despre care ne-a vorbit primarul Petru Crasnic!Din declaratia edilului, am retinut ca zona de agrement se doreste amenajata in jurul lacului-pescarie, in preajma caruia sunt in executie lucrari ajunse la stadiul de 50%. "S-au facut asanari ... citeste toata stirea