ZAVOI - Lucrarile la mai multe obiective se apropie de finalizare la Zavoi. Urmeaza altele noi!Din discutia cu primarul Doru Cirdei, am retinut ca se apropie cu pasi mari receptia retelei de canalizare a localitatilor Zavoi, 23 August si Valea Bistrei, a lucrarilor actuale la strazile din Poiana Marului si reabilitarea caminului cultural din satul Magura. In primul caz, este vorba despre un proiect PNDL 2 in valoare de aproape 8 milioane de lei pentru o retea prevazuta cu statie de epurare ... citeste toata stirea