MAURENI - Edilul Brian Filimon si-a dus la bun sfarsit promisiunea construirii de la zero a unui dispensar in comuna Maureni!Cu o finantare venita de la Ministerul Dezvoltarii prin Programul National de Dezvoltare Locala 2, administratia locala din comuna Maureni a ridicat de la zero un dispensar medical modern cu cinci cabinete. Recent, a avut loc inaugurarea acestei locatii, un alt proiect bifat de administratia locala din comuna, dupa un camin cultural reabilitat, asfaltarea drumurilor si ... citeste toata stirea