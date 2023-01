Investitiile devin locomotiva cresterii economice

CARAS-SEVERIN - Este de parere deputatul liberal carasean Jaro Marsalic, care subliniaza ca investitiile au devenit o componenta mai importanta decat consumul, atat la alcatuirea bugetului de stat, cat si in cresterea economiei. Fapt pentru care Romania isi merita locul in organizatiile statelor cu economii avansate!Iar acest lucru este vizibil, potrivit oficialului, in realitatea de zi cu zi, dincolo de cifre: "Investitiile au devenit o componenta mai importanta decat consumul, in alcatuirea ... citeste toata stirea