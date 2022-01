Investitiile pe care mizeaza primarul Borcean in 2022

CARANSEBES - Se vor continua cele demarate anul trecut, dar inca nefinalizate, iar pentru cele noi se asteapta deschiderea finantarilor pe diverse programe!Primarul Caransebesului s-a declarat optimist pentru 2022 in ce priveste investitiile. Felix Borcean spune ca in aceasta perioada se creioneaza bugetul de dezvoltare, adica investitii si reparatii pentru municipiul Caransebes. Se continua asfaltarea strazilor, proiect demarat in toamna trecuta, dar se vor reabilita si trotuare, iar ... citeste toata stirea