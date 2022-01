Invitatie la Iunionul de altadata

RESIEsA - Spectacolul "O noapte furtunoasa", dupa piesa lui I.L. Caragiale, se joaca vineri, 14 ianuarie, de la ora 19:00 pe scena Teatrului de Vest din Resita. Reprezentatii sunt programate si duminica 23 ianuarie, la Resita, si joi 27 ianuarie, pe scena Casei de Cultura din Caransebes. Sunt primele reprezentatii pe scena ale unui spectacol jucat in aer liber o singura data in vara lui 2020!Un spectacol greu, cu intorsaturi si schimbari, in 100 de minute din lumea lui Caragiale. Asa descrie ... citeste toata stirea