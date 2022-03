Invitatie la o cariera in jandarmerie

CARAS-SEVERIN - 700 de locuri sunt scoase la concurs la doua scoli militare de subofiteri jandarmi!"Profita de ocazie! Daca iti doresti o cariera in Jandarmeria Romana, acum este momentul", este mesajul jandarmilor caraseni catre cei interesati. Asta pentru ca, pana in 18 martie, inspectoratul carasean deruleaza o noua campanie de recrutare pentru cei care doresc sa urmeze o cariera militara in Jandarmeria Romana.Sunt scoase la concurs 350 de locuri la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi ... citeste toata stirea