Ioan Crina: Facem un lucru ilegal! Nu este corect!

CARAS-SEVERIN - Consilierul judetean facea remarca vizavi de imparteala banilor in cadrul programului de lucrari pe drumuri judetene!Daca iarna se stie clar ce se deszapezeste, vara, banii de lucrari sunt dati de-a valma, sub forma unui total. Programul lucrarilor pe drumuri judetene, finantate din sumele defalcate din TVA pentru anul 2022, a incins recent spiritele in randul alesilor carasenilor. Potrivit proiectului, Directiei de Drumuri Judetene i-a fost alocata suma de 11,99 milioane de ... citeste toata stirea