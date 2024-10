Ioan Popa si-a preluat al treilea mandat de primar

RESIEsA - Acesta a depus juramantul, vineri, alaturi de noua echipa de consilieri locali, rezultata in urma alegerilor din 9 iunie!Ceremonia de constituire a noii autoritati a administratiei publice locale, respectiv depunerea juramantului de catre consilieri si primarul Ioan Popa, s-a desfasurat in prezenta subprefectului Cristian Gafu si, in principal, a reprezentantilor directiilor Primariei, ai presei si ai unor partide politice.Grupul consilierilor PNL, pentru legislatura 2024-2028, ... citește toată știrea