Ion Marcel Vela: Romania are nevoie de Nicolae Ionel Ciuca!

CARAS-SEVERIN - Ion Marcel Vela, presedintele PNL Caras-Severin, candidat la Camera Deputatilor, a fost prezent ieri la Intalnirea Regionala a Partidului National Liberal de la Timisoara!In discursul sau, Vela a precizat: "Romania are nevoie de Nicolae Ionel Ciuca! Romania are nevoie de un om de stat! Acesta este Nicolae Ionel Ciuca! In cei 35 de ani ca membru al Partidului National Liberal am vazut multi lideri, ... citește toată știrea