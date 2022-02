Ion Mocioalca, din nou secretar al Senatului

CARAS-SEVERIN - In noul Birou Permanent, PSD are cinci functii, PNL patru, USR doi, iar AUR si UDMR cate unul!Senatul Romaniei a votat, in plen, la inceput de sesiune ordinara, lista candidatilor propusi pentru functii in Biroul Permanent. Aceasta a trecut cu unanimitatea voturilor celor prezenti, adica de 99 de senatori dintr-un total de 136. Pe lista, in calitate de secretar, figureaza si senatorul carasean Ion Mocioalca, reconfirmat astfel in functia care i-a fost atribuita si in decembrie ... citeste toata stirea