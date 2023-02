Ion Mocioalca, reconfirmat ca secretar al Senatului

CARAS-SEVERIN - 103 voturi pentru, din 105 prezenti, l-au reconfirmat in functia de secretar al Senatului, pe care o detinea deja, pe social-democratul carasean Ion Mocioalca!Prima sesiune ordinara din acest an a fost deschisa astazi, 1 februarie, cu votul membrilor noului Birou Permanent, prilej cu care social-democratul carasean Ion Mocioalca a fost reconfirmat in calitate de secretar al Senatului.Lista membrilor Biroului Permanent, propusa de liderii grupurilor parlamentare, pe baza ... citeste toata stirea