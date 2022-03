Ionut: De ce ma minti? Cand pleci?

RESIEsA - Intrebarea tulburatoare pe care multe mame din Romania o primesc de la copiii lor atunci cand pleaca in alte tari. Drama Clarei e una dintre multe altele, pe care regizorul Sabin Dorohoi o surprinde in primul sau lung metraj ale carui filmari au demarat deja la Resita!In rolurile principale, Olga Torok, actrita a Teatrului German din Timisoara originara din Satu Mare si Luca Puia, elev din Timisoara, care luna viitoare va implini 13 ani. "Clara" este o coproductie in colaborare cu ... citeste toata stirea