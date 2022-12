Iosif Ciocloda, unul dintre marii doinitori ai Banatului, a plecat la Ceruri

CARAS-SEVERIN - Marea voce a Banatului de Munte s-a nascut in data de 1 octombrie 1937, in satul Borlovenii Vechi, comuna Prigor si s-a stins azi, 13 decembrie 2022, la Mehadica, in satul unde la varsta de 5 ani s-a stabilit cu familia, localitatea natala a mamei sale!Iosam (Iosif) Cucu, porecla de sat a marelui artist, a dovedit calitati vocale de mic copil, iesind in evidenta la serbarile scolare, unde, de fiecare data, se situa pe locul I. Intrebat de la cine mosteneste talentul, spunea ca ... citeste toata stirea