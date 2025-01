Iris in ochii tai! - O seara de dragoste si rock la Reschitza Pub!

RESIEsA - Dragostea si rock-ul sunt un duet perfect! Pe 14 februarie, lasa-ti inima sa bata pe ritmul muzicii legendare si vino sa traiesti o experienta de neuitat alaturi de IRIS, trupa care a scris istorie in rock-ul romanesc!Un Valentine's Day altfel - in loc de cine romantice si flori, ofera-i persoanei iubite o seara plina de emotie, energie si hituri care au ramas in sufletul a generatii intregi!De peste 45 de ani, Iris inseamna pasiune pura pentru rock, acorduri care iti dau fiori si ... citește toată știrea