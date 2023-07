ROMANIA - In Romania, totul se duce si este dus in derizoriu! Inflatia de "suveranisti" si "patrioti", dar si prezentarea "patriotismului economic" de catre analfabetii functional, va spori lehamitea romanilor fata de "schimbarea" invocata atat de putere, dar si de opozitie!Daca in cazul opozitiei am putea intelege atat promisiunile fara vreun fundament sau logica economica, cat si efervescenta promisiunilor care mai de care mai habarniste pentru a ajunge la guvernare, avand in vedere lipsa ... citeste toata stirea