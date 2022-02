Istoria cetatii de foc, inapoi acasa?

RESIEsA - Primaria a demarat demersurile pentru aducerea la Resita de alte locomotive fabricate aici. Ideea a fost vehiculata inca de la finele anului trecut, intrucat in 2022 se implinesc 150 de ani de la prima locomotiva cu abur fabricata in uzina resiteana!In cadrul unei dezbateri recente, ideea a fost readusa in atentia primariei, consilierul cultural Dorinel Hotnogu confirmand ca primaria poarta discutii in acest sens. "Am luat legatura cu Compania de Turism Feroviar, care tine de CFR. ... citeste toata stirea