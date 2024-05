Istoria clipei inca miroase a cerneala

CARAS-SEVERIN - Presa scrisa e pe duca. Va disparea intr-un an-doi, caci cine ar mai vrea sa frece hartia cand are touchscreen? Nu mai are scapare! Suna familiar? Asa si trebuie, caci acest verdict apocaliptic il auzim in fiecare an: gata, totul online! Dar cum-necum, parca pentru a le face in ciuda acestor profeti ai mass-media, cartile si ziarele se incapataneaza sa supravietuiasca!Mai mult, uneori ele au "contraatacat" in cele mai neasteptate feluri. Pe piata s-au publicat din nou ziare ... citește toată știrea