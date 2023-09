RESIEsA - Dieter Janos a descris sistemul hidrografic al Resitei fara sa fi fost implicat in realizarea lui. Se intampla in 1909, in cadrul unei comunicari pe care o sustinea la conferintele inginerilor si arhitectilor maghiari!In 1912 si 1935 aceasta era publicata la Budapesta, in limba maghiara. In anii '90 era publicata in limba romana, pentru ca, in 2023, sa vada lumina tiparului editia trilingva in limbile romana, maghiara si germana a cartii "Sistemul de amenajari hidrotehnice si ... citeste toata stirea