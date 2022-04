Istoria, in expozitie in linie?

RESIEsA - In anul in care orasul aniverseaza 150 de ani de la fabricarea primei locomotive cu abur, Andrei Balbarau propune completarea Muzeului Locomotivelor cu Abur din zona Triaj prin amenajarea unui spatiu expozitional in zona garii Resita Sud. Aici ar putea fi aduse alte locomotive fabricate la Resita, cu abur sau diesel, vagoane, parti componente ale acestora, obiecte tinand de istoria feroviara!"Didina" si "Neagra" ar putea fi aduse acasa pe modelul Muzeului Trenurilor de la Bruxelles. ... citeste toata stirea