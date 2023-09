RESIEsA - Teatrul Vechi din Oravita este in reabilitare, dar, in timp, oameni importanti i-au trecut pragul. Unii si-au trecut numele in cartea de onoare care, in decursul acestei luni, poate fi vazuta la Muzeul Banatului Montan!Documentul de 33/30 cm cu 180 de file a fost supus unor tratamente de conservare si restaurare la compartimentul de profil al Muzeului National al Unirii din Alba-Iulia, in perioada 2022-2023.Prima insemnare incepe la 1 iunie 1871, mult dupa infiintarea teatrului la ... citeste toata stirea