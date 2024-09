ISU face apelul salvatorilor din pasiune

CARAS-SEVERIN - O noua campanie de recrutare da sansa oricui are varsta intre 16 si 65 de ani sa intre in randul salvatorilor caraseni! Nu ratati termenul limita, 30 septembrie!Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Semenic" al judetului Caras-Severin incepe o noua etapa de recrutare a cetatenilor interesati sa devina voluntari in cadrul programului "Salvator din pasiune". Campania isi doreste sa creeze o legatura tot mai stransa intre societatea civila si serviciile profesioniste pentru ... citește toată știrea