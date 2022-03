Iti doresti sa devii politist? Incearca!

CARAS-SEVERIN - Este intrebarea pusa de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin, care recruteaza candidati pentru admiterea in scolile de agenti de politie, sesiunea martie - mai 2022! Sunt scoase la concurs 1340 de locuri la doua scoli de agenti de politie!Inscrierea candidatilor se realizeaza prin transmiterea, exclusiv in format electronic, pana la data de 18 martie 2022, inclusiv in zilele de sambata si duminica, a cererii de inscriere, completata, datata si ... citeste toata stirea