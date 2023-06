CARAS-SEVERIN - Doi consilieri judeteni din barca liberala au sustinut in vazul lumii interesele PSD in sedinta forului carasean, dand inca o palma cetatenilor care i-au ales si dezvoltarii turismului!Chiar daca la nivel declarativ consilierul Ioan Crina (PSD) spunea ca opozitia nu este impotriva dezvoltarii turismului, ca si ei vor sa se faca, votul i-a contrazis cuvintele de mai multe ori in cadrul sedintei. In plus, in barca PSD&Co s-au urcat, fara acte, consilierii PNL Viorel Basag si ... citeste toata stirea