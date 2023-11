BAILE HERCULANE - Binecunoscuta fantana cu apa plata din centrul istoric al statiunii de pe Valea Cernei a fost reabilitata cu fonduri europene!Dupa darea in folosinta in aceasta vara a izvorului cu apa naturala Domogled 2 din vecinatatea Casutei Piticilor, administratia locala din orasul Baile Herculane a demarat ample lucrari de reabilitare la izvorul de apa Domogled 1, aflat in centrul istoric al statiunii de pe Valea Cernei. Potrivit reprezentantilor Primariei Baile Herculane, proiectul a ... citeste toata stirea