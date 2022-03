Jandarmii au pus umarul la ajutoare

CARAS-SEVERIN - Si uniformele bleu-jandarm s-au implicat in campania umanitara "Solidari cu Ucraina. Impreuna pentru mame si copii"!Jandarmii caraseni povestesc cum au aflat si cum s-au implicat, in prima zi a acestei saptamani, in actiune: "Era ora 15.50, spre sfarsitul programului de lucru, cand telefonul din dispecerat a sunat. Erau organizatorii campaniei "Solidari cu Ucraina. Impreuna pentru mame si copii", care ne cereau sa-i ajutam sa incarce bunurile donate pentru cetatenii ucraineni, ... citeste toata stirea