Jandarmii va invita la Muzeu, la... distractie si surprize

RESIEsA - "Marti, tu poti sa faci ce vrei, dar noi iti propunem sa vii in curtea Muzeului Banatului Montan"! Asa incepe invitatia jandarmilor caraseni, facuta cu prilejul evenimentelor ce marcheaza 172 de ani de Jandarmerie Romana!"Indiferent de varsta, daca timpul iti permite, incepand cu ora 10.00, in curtea muzeului, daca vei veni, te vei bucura de mai multe surprize oferite de jandarmii caraseni. Pentru a nu te tine in suspans pana marti, iti dezvaluim o parte dintre surprizele pregatite", ... citeste toata stirea