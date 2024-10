Joaca, dupa program si regulament!

RESIEsA - In urma numeroaselor sesizari si reclamatii, la Resita a fost reglementata organizarea, functionarea si utilizarea spatiilor de joaca!Hotararea adoptata recent de Consiliul Local este menita sa faca ordine, dupa ce municipalitatea a intampinat o serie de probleme mai ales cu adolescentii care luau locul copiilor in spatiile destinate acestora pentru joaca si agrement, in special seara si mult dupa ora 22. "Cetatenii ne-au sesizat ca se mai bea, se mai fumeaza, se face un deranj ... citește toată știrea