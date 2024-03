Joc de glezna, in asteptarea reorganizarii

CARAS-SEVERIN - Fara buget, Directia Judeteana pentru Sport va fi divizata intr-o buna zi in cele doua domenii: sport si tineret!Din cate am aflat in cadrul sedintei de Colegiu Prefectural, compartimentul "Tineret/Tabere" va fi preluat de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, in timp ce "Sportul" va ramane, cel mai probabil, in subordinea Agentiei Nationale pentru Sport. Potrivit raportului prezentat de directorul executiv Dorin Voina (foto), in 2023 au fost organizate, cum ... citește toată știrea