CARAS-SEVERIN - "La anul, o sa va batem la judet cum v-am batut la Resita!", a promis Nelu Popa, la Consiliul Judetean, dupa ce opozitia, sub bagheta lui Ioan Crina, a blocat importante alocari bugetare, tratand cetatenii cu indiferenta!Prezenta primarului Resitei, Ioan Popa, la sedinta Consiliului Judetean a fost considerata benefica de liberalii condusi in for de Romeo Dunca, seful judetului fiind mult prea permisiv cu mascaradele opozitiei. Si da, in Sala de Sedinte "Sorin Frunzaverde" s-a ... citeste toata stirea