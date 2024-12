Judetul are din nou in maini painea si cutitul banilor

CARAS-SEVERIN - Incepe numaratoarea inversa pana la reimpartirea banilor distribuiti inechitabil in martie, la care se adauga noi sume asteptate zilele acestea in vistieria judetului, din colectarile de la Finante!Consilierul judetean Ioan Crina a decis, in sedinta ordinara de joi, 28 noiembrie, sa-si retraga proiectul de reimpartire a banilor catre administratiile locale din judet - proveniti din impozitul pe venit si din TVA -, pentru a-l promova intr-o alta forma pana in 9 decembrie. ... citește toată știrea