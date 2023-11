CARAS-SEVERIN - Autoritatea judeteana, in calitate de tert poprit, a fost supusa executarii silite in limita a 5,79 milioane de lei, bani datorati de firma Number One unui subcontractant!Seful judetului vorbea nu demult despre firma Number One, avandu-l ca asociat pe Ionut Popovici, presedintele director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, care a ajuns number 900.000 de euro, dupa ce a tras teapa unui constructor care a facut lucrari la niste drumuri forestiere, in calitate de ... citeste toata stirea