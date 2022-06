Judetul indulceste cu 630.000 de lei arieratele spitalului

CARAS-SEVERIN - Asta in vreme ce cea mai mare unitate spitaliceasca din judet aproape se ineaca in marea arieratelor care au sarit de 10 milioane de lei!Problema facturilor la utilitati, aferente Spitalului Judetean de Urgenta din Resita, este departe de a fi rezolvata, adancind lunar marea datoriilor. S-a incercat preluarea acestora de catre Consiliul Judetean Caras-Severin, doar ca nici forul n-are banii suficienti pentru a acoperi costurile curente cu utilitatile. Si, in plus, orice suma ... citeste toata stirea