CARAS-SEVERIN - In vreme ce partidele se intrec in sondaje, presedintele Consiliului Judetean spune ca exista lucruri mai importante pentru cetateni. Totusi, unde-ar fi corifeii PSD Caras-Severin azi, fara Dunca la judet?Inainte ca sondajul liberalilor sa prinda contur - si ca Romeo Dunca sa fie desemnat cu unanimitate de voturi drept candidat pentru un nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean -, in mediul public mai circula un sondaj, al PSD. Studiul il punea pe primul loc in topul ... citeste toata stirea