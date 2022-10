Judetul, mai "intelept" de la an la an

CARAS-SEVERIN - Populatia imbatraneste lent din cauza scaderii natalitatii si cresterii duratei medii a vietii!Conform Directiei Judetene de Statistica (DJS), in ultimii 30 de ani, se remarca scaderea ponderii populatiei de 0-14 ani, de la 21,8% in 1992 la 12,2% in 2022, si cresterea ponderii celei de 65 ani si peste, de la 11,1% in 1992 la 19.7% in 2022. Populatia de 15-64 ani a crescut usor, de la 67,5% in 1992 la 68,1% in 2022. Cifrele mai arata ca, in 1992, segmentul de varsta 65-74 de ... citeste toata stirea