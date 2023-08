CARAS-SEVERIN - In forma actuala a ordonantei de guvern, institutiile de profil sunt cu un picior in groapa. Ne referim la proiectul de ordonanta aparut pe 2 august, conform caruia institutiile de cultura isi vor putea desfasura activitatea doar daca au minim 50 de angajati, iar autoritatile locale vor putea investi in aceste institutii maxim 7,5% din veniturile proprii!In aceste conditii, multe institutii de cultura risca comasarea sau chiar desfiintarea. Pericol care planeaza si asupra ... citeste toata stirea