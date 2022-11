Judetul schimba macazul dinspre asfaltari spre deszapeziri

CARAS-SEVERIN - Lucrarile vizand drumurile judetene sunt tot mai limitate din cauza vremii, intervenindu-se deja pentru primele deszapeziri, din zona montana!Cea mai recenta sedinta a Consiliului Judetean, de luni, 28 noiembrie, a decurs aproape cu un consens general, cu ceva zbateri acoperite insa de votul final. "Sedinta a mers bine, 20 de puncte in doua ore, am avut discutii constructive", concluziona Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, la finalul intrunirii in ... citeste toata stirea