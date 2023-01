Judetul scoate la mezat cursele regulate de transport de persoane

CARAS-SEVERIN - Serviciile publice aferente unui numar de 48 de trasee au fost scoase pe SICAP, impartite in 8 loturi, gestiunea acestor servicii publice urmand sa fie delegata, pentru o valoare insumata de peste 257 de milioane de lei!Operatorii de transport interesati sa-si depuna ofertele sunt asteptati pana in 20 februarie, data la care acestea vor fi deschise pe SICAP. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport de persoane prin curse regulate in aria teritoriala ... citeste toata stirea