Judetul si-a luat bacul in turismul din Clisura

MOLDOVA NOUA - Un brand comun pe ambele maluri ale Dunarii va aduce turisti in zona si va mentine economia judetului si a zonei. Este ideea sustinuta de primarul din Berzasca, Petru Furdui, cu ocazia redeschiderii circulatiei bacului intre Moldova Noua si Usije!Afirmatia edilului vine in contextul in care dezvoltarea turismului se doreste si pe malul sarbesc, iar anul viitor va fi deschis drumul expres intre Golubac si Belgrad. In opinia sa, cetatile Golubac si Ladislau vor fi principalele ... citeste toata stirea